Strada Martinella, a metà maggio iniziano i lavori per i nuovi marciapiedi: 500 mila euro di investimento

Nuovi marciapiedi in Strada Martinella: più sicurezza per i pedoni, superamento delle barriere architettoniche in base alle normative vigenti e minimizzare gli espropri per i residenti sono gli obiettivi di un intervento che porterà alla completa riqualificazione di Strada Martinella grazie alla realizzazione di nuovi marciapiedi di dimensioni regolamentari sul lato Ovest di Strada Martinella da Via Amidano a Strada Ritorta per un totale di circa 400 m.

I nuovi marciapiedi avranno una larghezza di un metro e mezzo sulla quasi totalità del percorso eccetto un breve puntuale restringimento (comunque di dimensioni minime di 0,90 m e pertanto consone alla normativa di legge ai fini dell’inversione di marcia da parte di persone su sedia a ruote) ed un allargamento a 2 m nella parte finale del percorso a partire dal Nuovo Parco Urbano, al fine di poter ospitare il futuro percorso ciclabile coerentemente alle previsioni del P.U.M.S. (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile).

Saranno messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali, la relativa segnaletica stradale, e l'adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e opere di risoluzione delle interferenze con i pubblici servizi oltrechè un adeguamento per posa di percorsi tattili per ipovedenti sul marciapiede esistente lato Est prospiciente il Nuovo Parco Urbano ed esecuzione di nuova pavimentazione stradale.

La realizzazione dell’intervento ha necessitato di variante urbanistica di RUE e POC e la necessità di procedere all’acquisizione di piccole aree private tramite procedura espropriativa prevedendo (sul fronte Ovest di Str. Martinella) la demolizione e la fedele ricostruzione, in posizione più arretrata, dei muri di cinta o recinzioni private dei suddetti cittadini.

Per la natura di intervento adibito a mobilità dolce l'intervento ha ottenuto finanziamenti europei nell’ambito del PNRR (con attribuzione di Regime 1, ossia Investimento che mira a contribuire in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici).

L’importo lavori a seguito dell’espletamento della gara d’appalto ammonta ad € 317.776,76 per un totale di 500.000 € di quadro economico i lavori inizieranno a metà maggio per una durata complessiva di circa 7 mesi.

La viabilità di Strada Martinella nel tratto oggetto di intervento sarà interessata dal posizionamento di lanterne semaforiche provvisorie di cantiere per l’organizzazione del traffico a senso unico alternato indicativamente tra Via Amidano e Via Schianchi e la modifica temporanea alla viabilità è già stata richiesta tramite apposita ordinanza.