Giallo in Strada Naviglio Alto: "Ancora chiodi sull'asfalto: rischiano di forare le gomme delle auto"

Ancora chiodi trovati nel sottopasso di strada Naviglio Alto a Parma. I residenti della zona, dopo le segnalazioni di alcuni mesi fa, hanno trovato di nuovo chiodi sul manto stradale, pericolosi per i ciclisti e per gli automobilisti che si trovano a transitare in quella via. Se alcuni chiodi trovati dopo le prime segnalazioni erano da attribuire ad un cantiere nelle vicinanze altri invece sarebbero stati messi di proposito da qualcuno. Alcuni residenti hanno anche presentato una denuncia alle forze dell'ordine, che per ora starebbero agendo per un ipotesi di reato contro ignoti.

"Vorrei avvisare che in Strada Naviglio, nel tratto tra via Antonio Azzali e strada traversate San Leonardo, puntualmente ogni due o tre giorni qualche mente perversa si diverte a spargere lungo la carreggiata un bel pò di chiodi accuratamente piegati in modo che i malcapitati che passano (tra cui io giornalmente) rischiano di forare le gomme. E' la quarta volta e puntualmente ogni due/tre giorni quando me ne accorgo sono li a raccoglierli"