Strada Nuova Naviglio chiusa dal 30 gennaio al 4 marzo

Dal 30 gennaio fino al 04 marzo, nel tratto extraurbano di Strada Nuova Naviglio, compreso tra il ponte sul canale Naviglio Navigabile fino a 60 ml a Sud del cavalcavia autostrada “A1”, sarà istituito divieto di circolazione per un cantiere Ireti che realizzerà lavori di potenziamento della rete elettrica. Le deviazioni e l’eventuale presenza di strade chiuse devono essere adeguatamente presegnalate alle intersezioni nel raggio di almeno 500 metri dall’ubicazione del cantiere e ad informare adeguatamente residenze ed attività produttive interessate dalle limitazioni. Tutta la segnaletica di cantiere e di deviazione dovrà essere conforme a quanto disposto dal Codice della Strada. Il traffico veicolare di strada Traversante Pedrignano proveniente da Est seguirà deviazione su strada Ugozzolo, Via Forlanini, Via Paradigna.