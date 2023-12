Chiedilo a Parmatoday, un residente: "In strada Quarta scivoli per bambini recintati mesi fa e ora in stato di abbandono"

Chiedilo a Parmatoday. Oggi pubblichiamo la segnalazione di un cittadino che segnala la situazione dei giochi per bambini in un'area verde in strada Quarta, vicino alla cooperativa La Bula

Buongiorno, volevo fare una segnalazione riguardo il piccolo parchetto/ area verde proprio accanto alla cooperativa La Bula di Strada Quarta. Mesi fa causa maltempo gli scivoli per i bambini sono stati accantonati e recintati. Ad oggi dopo varie segnalazioni tramite App del comune ancora i giochi dei bambini riversano in uno stato di abbandono e alcuni recintati. È un parchetto molto frequentato sia da famiglie che da bambini data anche la vicinanza alla coperativa la Bula. Oltre alle centinaia di segnalazioni tramite app al comune cosa si deve fare per mettere in sicurezza quest'area?

