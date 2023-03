Chiedilo a Parmatoday: "Strada del Traglione, auto a tutta velocità cadono nell'argine: rischioso anche fare una camminata" Lo sfogo di un lettore: "Due Suv posteggiano sempre sulle strisce pedonali in via Raffaello Sanzio, ho chiamato la polizia locale ma ha sempre cose più urgenti da fare"

Strada del Traglione

Chiedilo a Parmatoday: nella rubrica del 31 marzo due lettere sulla viabilità.

LA LETTERA DEI RESIDENTI - Buongiorno. Strada del Traglione. Cittadini di serie C? Eppure le tasse le paghiamo tanto come gli altri solo che qua sono tutti sordi. Esempio: Nel tratto di strada che va da strada Angelica alla via Emilia settimanalmente esce di strada, rovinando giù dall'argine, più di un'auto. Velocità elevate in primis causa. Ora chiedo, dopo aver già interpellato sia Comune che Anas, possibile che non si possa fare nulla? Dissuasori di velocità o altri mezzi? Cercare di fare solo una piccola camminata è sempre a proprio rischio e pericolo. Scusate lo sfogo ma ormai non sappiamo più a chi rivolgerci. Grazie.

LA LETTERA DI ROBERTO - Buongiorno sono a qui per informarvi che ancora una volta 2 dico 2 Suv posteggiano sulle strisce pedonali in via Raffaello Sanzio vicino al civico 9 a Parma, ho provato più volte a chiamare la polizia locale per verificare e magari far capire che le strisce pedonali servono per l'attraversamento pedonale visto anche che ormai siamo diventati un quartiere di anziani, ma mi dicono sempre che hanno priorità più urgenti. Non so che dire aiutatemi voi"

La risposta della redazione - Le due lettere di oggi, venerdì 31 marzo, per la rubrica Chiedilo a Parmatoday parlano entrambe di viabilità, un problema molto sentito dai nostri lettori e dai cittadini. Se in strada del Traglione l'intervento comporta una progettazione (ma crediamo che la voce dei residenti dovrebbe essere ascoltata dagli Enti come Comune e Anas) per quanto riguarda la sosta dei Suv sulle strisce pedonali non dovrebbe essere difficile intervenire nell'immediato. Sono piccoli comportamenti odiosi che lasciano l'amaro in bocca.

