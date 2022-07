Strada Valera di sopra chiusa per tre settimane per l'installazione di un guardrail

In vista dell'installazione di guard rail dal 03/08/2022 al 22/08/2022 , dalle ore 00:00 alle ore 24:00 in Strada Valera di Sopra - da Via Ferrarini a Via Pini - viene istituito divieto di circolazione.

I lavori oggetto della presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro i termini previsti dalla medesima. Alla scadenza del termine indicato nella presente ordinanza, l’impresa esecutrice dovrà provvedere immediatamente a ripristinare le condizioni esistenti prima del cantiere (eliminare tutta la segnaletica provvisoria installata, ripristinare quella esistente in vigore prima dell’intervento, eliminare qualsiasi residuo di cantiere evitando così l’abbandono dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06).

Divieto ai mezzi in uscita dal cantiere di lordare le strade pubbliche e loro pertinenze e disperdere materiale su di esse, ai sensi dell’art.15 del Nuovo Codice della Strada. Obbligo della pulizia delle strade pubbliche interessate dal passaggio dei mezzi provenienti e diretti al cantiere.

E' consentito alla Ditta spostare Campane del vetro, cassonetti per la raccolta degli scarti vegetali ed altri elementi stradali esistenti finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati solo se si tratta di spostamenti di modesta entità (fino a 10 m sullo stesso lato della strada e nel rispetto del Codice della Strada).