Strade a rischio neve e ghiaccio: dove c'è l'obbligo di catene a bordo o gomme termiche

Dal 15 novembre sarà in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sulle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. L'obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale, ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio e riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli. L'ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada).

Per quanto riguarda le strade dell'Emilia Romagna, fino al 15 aprile l'obbligo riguarda la statale Nsa 313 “di San Lazzaro” dal chilometro 0 al chilometro 7+900, nel Comune di San Lazzaro di Savena (Bologna); il “Raccordo Autostradale Ferrara - Porto Garibaldi”, dal chilometro 0 al chilometro 49,282; l'E45 da Sarsina (chilometro 195,000) fino a Ravenna al chilometro 250,565; in tratti saltuari della via Emilia tra il chilometro 0 a Rimini e il chilometro 255,568 in provincia di Piacenza (confine regionale); la strada statale 9 Var “Tangenziale Nord Ovest di Parma”, dal chilometro 0 al chilometro 18,644 e la statale 9 VAR/A “Tangenziale Sud di Parma” dal km 0 al km 13,177; la strada statale 12 “dell'Abetone e del Brennero”, da Faidello (chilometro 91,450) alchilometro 176,264 a Modena, e dal chilometro 189,654 sempre a Modena al confine regionale (chilometro 225,374); la strada statale 12 Dir “Variante di Pievepelago”, dal chilometro 0 al chilometro 19,875 in provincia di Modena; la strada statale 12 VAR/A “Variante di Mirandola” dal chilometro 0,000 al chilometro 6,816.

Per quanto riguarda la strada statale 16 “Adriatica” saranno interessati diversi tratti dal confine regionale in provincia di Ferrara (chilometro 69,514) al confine regionale in provincia di Rimini (chilometro 223,410). Inoltre il provvedimento interesserà la “Variante di Alfonsine” dal chilometro 0 al chilometro 8,573 e la “Variante di Argenta” dal chilometro 0 al chilometro 7,320. Obbligo anche lungo la strada statale 45 “di Val di Trebbia” da Gorreto, nel Comune di Ottone (chilometro 61,720) a Piacenza (chilometro 138,000); lungo la strada statale 62 “della Cisa”, dal passo della Cisa (chilometro 56,214) al chilometro 111,260 a Parma; e lungo la strada statale 63 “del Valico del Cerreto”, dal passo del Cerreto (chilometro 35,691) alla al chilometro 105,000 a Reggio Emilia. Il provvedimento interessa anche della statale 63 Var “Variante di Bocco”, dal chilometro 0 al chilometro 1,500, in provincia di Reggio Emilia;

Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo anche sulla strada statale 64 “Porrettana”, da Ponte della Venturina (chilometro 31,110) a Borgonuovo (chilometro 75,875), e dal chilometro 100 in Comune di Bologna al chilometro 142,187. Interessata dall’obbligo anche la statale 64 Var “Variante di Sasso Marconi”, dal chilometro 0 al chilometro 8,782 la statale 64 Var/A “di Gaggio Montano” in provincia di Bologna. Obbligo in vigore anche sula strada statale 67 “Tosco Romagnola”:da Osteria Nuova (confine regionale al chilometro 142,269) al chilometro 187,890 in provincia di Forlì Cesena e dal chilometro 195,700 al chilometro 213,511 a Ravenna e dallo svincolo di Classe (chilometro 217,277) al chilometro 232,377; sulla strada statale 72 “di San Marino”, dal chilometro 0 al chilometro 10,654; e sulle strade statali 309 “Romea”, dal chilometro 0 a Ravenna al confine regionale (chilometro 55,730) e la 309 Dir nell’intero tratto dalla zona industriale nord di Ravenna (rotatoria località Bassette) allo svincolo A14dir - SS16.

L'obbligo è previsto anche sulla strada statale 10 “Padana Inferiore”, dal chilometro 164,878 (innesto con la SS 412) a Piacenza (chilometro 217,258); sulla strada statale 65 “della Futa ”, da confine reginale con la Toscana (chilometro 61,695) all’innesto con la Fondovalle Savena (chilometro 90,775) e sulla strada statale 65 Bis “Fondovalle Savena” dal chilometro 0,000 al chilometro 8,307; sulla strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola”, dal chilometro 214,050 al chilometro 254,920; sula strada statale 253 “S. Vitale”, da Bologna (chilometro 5,777) all’innesto con la Trasversale di Pianura (chilometro 27,180) e la strada statale 253 bis “Trasversale di Pianura” dal chilometro 0,000 al chilometro 43,061; sulla strada statale 255 “di S. Matteo Decima”, dal chilometro 56,569 (Mirabello) al chilometro 64,072 (innesto con SP 496); sulla strada statale 258 “Marecchia”, dal chilometro 33,520 (confine regione Toscana) al chilometro 86,580 (innesto con SS 16 a Rimini); e sulla strada statale 343 “Asolana”, tra Parma (chilometro 4,340) al confine con la Lombardia (chilometro 23,214).