Provincia al lavoro sulle strade di montagna

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità è impegnata in questi giorni ad effettuare interventi di ordinaria manutenzione della rete stradale provinciale.

I lavori, caratteristici del periodo primaverile, riguardano al momento le strade:

- Sp 28 di Varsi, nella tratta di Ponte Lamberti, dove viene effettuata la pulizia delle reti di trattenimento massi,

- Sp 17 di Traversetolo, interessata dal ripristino della barriera paramassi prima di ponte Vetto,

- Sp 115 di Reno dove si sta effettuando il rifacimento del drenaggio e del reticolo scolante, con consolidamento carreggiata, in località Isola,

- Sp 359 di Salso-Bardi-Bedonia, in cui si sta consolidando la carreggiata, con consolidamento strutturale, in località Pelosa.