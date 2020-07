Strage di Bologna: inaugurato il murales in stazione

La S.O. Giovani del Comune di Parma è stato contattata da due associazioni bolognesi, Serendippo e Associazione Vittime del 2 agosto 1980, per un’importante iniziativa di street art, sostenuta dalla Regione Emilia Romagna, volta a celebrare il quarantesimo anniversario della strage di Bologna del 2 agosto 1980, per il progetto “Lost&found 1980-2020. Memorie private e collettive 40 anni dopo”.

Il progetto prevede un percorso di arte pubblica che attraversa strade e piazze con le opere di giovani artisti, tutti nati dopo il 1980.

Il progetto, creato dalle due associazioni, prevede la realizzazione di un murales ad oggi in tre pro-vince ( Bologna, Parma e Reggio) ma vuole arrivare a coprire tutte le nove nei prossimi mesi, in ricordo di uno degli episodi più drammatici e dolorosi della nostra storia recente, un attentato che ha colpito il cuore dell’Italia lasciando un segno indelebile nella storia del nostro Paese.

Tutto il lavoro è stato documentato da giovani videomaker selezionati dall’Assemblea legislativa Emilia-Romagna. Le due associazioni hanno selezionato i migliori artisti della attuale scena emiliano romagnola, a cui si aggiunge un famoso collettivo di Firenze:

- Collettivo FX (Reggio Emilia)

- Alessandro Canu (Parma)

- Chekos (Modena)

- Casciu (Bologna)

- Alessio Bolognesi (Ferrara)

- DissensoCognitivo (Ferrara)

- Guerrilla spam (collettivo di Firenze)

Dopo le verifiche svolte grazie alla preziosa collaborazione del delegato al Decoro Urbano, Antonio Maria Tedeschi e dell'artista parmigiano selezionato, Alessandro Canu, è stata individuata l’area per la realizzazione del murale presso la Stazione in viale Paolo Borsellino.

Una scelta fortemente voluta, al fine di conferire il massimo impatto e risalto all’opera.

Grazie alla disponibilità e alla sensibilità di Isabella Tagliavini, presidente di Stu Stazione, e allo spirito collaborativo dello staff di RFI, l’opera è stata realizzata mantenendo la dimensione di un murale già esistente e seguendo le indicazioni dell’Amministrazione lasciando spazio a future opere di natura istituzionale che verranno realizzate.

All'inaugurazione hanno partecipato l’assessore alla Cultura e Politiche giovanili del Comune di Parma Michele Guerra, la presidente di Stu Stazione Isabella Tagliavini, il Delegato comunale al Decoro Urbano Antonio Maria Tedeschi, il consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili Leonardo Spadi, l’artista Alessandro Canu e Fabio Rainieri, vicepresidente dell’Assemblea Legislativa Emilia - Romagna.