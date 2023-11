Tornano gli Street Tutor in centro: piazza Ghiaia, via Cavour e strada Garibaldi monitorate fino alle 22

Tornano gli Street Tutor in centro storico, in particolare in piazza Ghiaia, via Cavour, in strada Garibaldi e nelle vie limitrofe. Con una determina dirigenziale del 31 ottobre, infatti, è stato affidato il servizio ad un'azienda di Felino per un impegno di spesa complessivo di quasi 20 mila euro. Il servizio è previsto fino al 31 dicembre del 2023. In particolare, secondo quanto disposto dall'atto, si svolgerà con squadre di 3/4 persone che si occuperanno di monitorare la situazione della sicurezza nella zona del centro storico in orario pomeridiano e fino alle ore 22 "con blocchi di intervento di 4 o al massimo di 6 ore a giornata".

Tra gli obiettivi del progetto c'è il monitoraggio del dilagante fenomeno delle baby gang che sta creando notevoli disagi al tessuto economico e commerciale della città stessa, impedendo, di fatto, agli esercenti di lavorare senza turbamenti; il miglioramento delle condizioni di sicurezza di diverse aree e spazi pubblici della città, contrastando la microcriminalità ed il disordine urbano che ingenera timore tra cittadini e commercianti; la prevenzione del disagio giovanile, intercettando i giovanissimi frequentatori di Piazza Ghiaia e del Centro storico, per aiutarli a maturare una maggiore consapevolezza e messa in pratica dei principi della convivenza civile