"La struttura del SerDP (ex SERT) è fatiscente e pericolosa"

La CISL FP Parma Piacenza denuncia la grave situazione in cui versa il SERT, ora definito SerDP (servizi dipendenze patologiche) che si trova a Parma in strada dei Mercati.

"L'impatto dall'esterno è brutale - sottolinea Giovanni Oliva, Segretario Provinciale CISL FP Parma Piacenza, la struttura è fatiscente con crepe e infiltrazioni d'acqua, assolutamente non adeguata alla funzione del progetto.

Tutte le attività vengono svolte nelle poche stanze disponibili che si trovano al pianterreno, dove non solo non si possono aprire le finestre ma è anche necessario tenere le tapparelle abbassate per timore che qualche utente possa rompere i vetri dall'esterno e causare problemi a chi sta lavorando all'interno.

Il numero routinario dei fruitori locali del SerDP è notevole ed in continuo aumento: a questi bisogna aggiungere i tanti fuori sede in affido che arrivano da SerDp di territori limitrofi. Tra i vari servizi c'è anche quello di ospitare, una volta alla settimana, le famiglie dei minori in difficoltà ma, in una struttura poco accogliente e non sicura come questa, tutto diventa difficile da gestire.

Spesso si verificano episodi di aggressività da parte di alcuni utenti e anche per questo ci sentiamo di segnalare che non ci sono tutele sufficienti per gli operatori, pur con la presenza della guardia giurata, che si adopera con grande volontà ma da sola non ha strumenti sufficienti per arginare questi fatti incresciosi.

La nostra denuncia è rivolta a tutti gli organi competenti, al Comune di Parma, proprietario dell'immobile, e all' AUSL, a cui afferiscono medici, psicologi, assistenti sociali, infermieri ed educatori professionali: chiediamo di trovare una struttura adeguata, magari anche due per una città come Parma, per dividere i percorsi di cura e per dare sicurezza a tutti coloro che danno o ricevono assistenza ed ascolto".