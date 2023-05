Studente aggredito, pestato e rapinato di una collanina d’oro in via Farini: due denunciati

Uno studente maggiorenne è stato aggredito, preso a pugni e rapinato da due giovani magrebini in via Farini nei giorni scorsi.

In particolare i due autori della rapina, dopo aver colpito con un pugno allo stomaco il giovane, gli hanno strappato dal collo una collanina d’oro del valore di 700 euro.

La particolareggiata denuncia sporta dalla vittima, ha permesso ai carabinieri di Parma centro di analizzare tutte le telecamere private e pubbliche presenti nei pressi dell’area della rapina. Illavoro di analisi è stato premiato, in quanto proprio da una telecamera privata si è riusciti ad individuare la vittima del reato, letteralmente pedinata dai due autori della rapina poco prima del colpo.

Scattata la ricerca dei due giovani, qualche giorno dopo un equipaggio della stazione di Parma Centro ha controllato in via D’Azeglio un giovane magrebino perfettamente corrispondente, per tratti somatici ed abbigliamento ad uno dei due soggetti immortalati dalle telecamere, risultato essere un marocchino di 20 anni domiciliato a Parma. Nel corso del prosieguo dell’attività è stato individuato e rintracciato in viale Mariotti anche l’altro autore della rapina. I due sono stati successivamente riconosciuti anche dalla vittima del reato facendo scattare per i magrebini la denuncia in stato di libertà per il reato di rapina in concorso.