Studentesse e studenti dell'Ateneo in visita al Parlamento

Nei giorni scorsi un gruppo di studentesse e degli studenti di Diritto parlamentare italiano ed europeo, insegnamento del corso di laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell’Università di Parma, si sono recati a Roma per una visita in Parlamento.

I partecipanti, accompagnati dal docente Fabio Garella, hanno assistito alle sedute in programma alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica e hanno avuto modo di vedere in presa diretta alcune delle nozioni apprese durante l’insegnamento.

Nel corso della giornata di studi parlamentari, inoltre, le studentesse e gli studenti hanno assistito a una lezione di Claudio Di Mario, socio fondatore della società Adl Consulting (Advocacy Digital Lobbying), grazie alla quale hanno approfondito argomenti e tecniche legati al lobbying digitale.

Durante il semestre di insegnamento, chi frequenta Diritto parlamentare italiano ed europeo ha avuto la possibilità di apprendere, oltre alle nozioni classiche della materia, le modalità di scrittura di atti legati all’esercizio della funzione parlamentare, utili per chi intraprenderà sbocchi professionali in ambito parlamentare/istituzionale.