Studenti alla scoperta del riciclo di carta e cartone

In occasione della quarta edizione della Paper Week dal 9 al 12 aprile, è in corso di svolgimento RicicloAperto, lo storico evento organizzato da Comieco che offre l’opportunità di visitare uno degli oltre 100 luoghi in tutta Italia, tra musei tematici, ma soprattutto cartiere, aziende cartotecniche e impianti di recupero che ogni giorno lavorano in modo sinergico insieme a Comieco per ridare nuova vita a carta, cartone e cartoncino correttamente differenziati. In questo ambito diverse classi di alcuni istituti comprensivi cittadini sono in visita a RECAP, l’impianto di separazione della carta e plastica che sorge all’interno del Polo Ambientale Integrato, nell’area SPIP: circa 220 studenti, accompagnati dai loro insegnanti, dagli operatori del settore educational della multiutility EDU Iren e dai tecnici dell’impianto, alla scoperta dei segreti del riciclo della carta e del cartone.