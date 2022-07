Studenti americani in visita alla Dallara: il saluto del vicesindaco Lavagetto

Il vicesindaco, Lorenzo Lavagetto, ha portato, nei giorni scorsi, il saluto dell’Amministrazione agli studenti americani in visita alla Dallara di Varano Melegari. La delegazione, ricevuta dalle maestranze dell’azienda, era composta da sei studenti provenienti da Indianapolis, vincitori di un concorso sull’innovazione indetto dallo stato dell’Indiana. Con loro erano presenti anche due docenti, un rappresentante dello stato dell’Indiana e tre rappresentanti della Startedup Foundation, realtà attiva nel mondo della formazione, con la quale l’azienda ha organizzato una “Summer school”, in cui i ragazzi hanno la possibilità di conoscere le eccellenze della Motor Valley e della Food Valley. Da parte dell’azienda è stata espressa soddisfazione per la sensibilità del Comune di Parma, al loro fianco in occasione dell’iniziativa. La delegazione americana si tratterà per una settimana facendo tappa in diverse realtà di eccellenza del territorio, sia del food che del settore automobilistico.