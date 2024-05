Studenti dell’Università di Parma al primo posto al "P&G Challenge Your Future"

È stato realizzato da un gruppo di studentesse e studenti del corso di laurea magistrale in Trade e consumer marketing dell’Università di Parma (primo anno) il lavoro che ha ottenuto il primo posto nella competizione nazionale "P&G Challenge Your Future", organizzata annualmente dalla multinazionale Procter & Gamble.

I componenti del team, Sofia Perugi, Enrico Vignali, Noemi Scaravelli e Virginia Caravaggi, hanno ottenuto questo risultato presentando un piano di marketing per il lancio del nuovo spazzolino elettrico Oral-B iO 10 con il coordinamento di Maria Grazia Cardinali, docente di Economia e gestione delle imprese all'Università di Parma.

Il "P&G Challenge Your Future" è un business case multifunzionale che ha coinvolto oltre 800 studentesse e studenti di 9 università italiane. La finale si è tenuta a Roma nei giorni scorsi.

39 le studentesse e gli studenti finalisti. Il lavoro del team dell’Università di Parma ha ottenuto il primo posto per la qualità e l’approccio strategico, coprendo adeguatamente aree cruciali come marketing, finance, product supply ed analytics & insights con efficacia e anche un pizzico di creatività.