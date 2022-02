Studenti in piazza della Pace per dire no alla guerra in Ucraina

Scendono in piazza gli studenti gli studenti di Parma per dire no alla guerra in Ucraina. I Rappresentanti d’Istituto del Liceo Romagnosi, insieme alla componente studentesca di Parma hanno organizzato una manifestazione per la pace, con la quale si vuole condannare "l’ingiustificato e ingiustificabile attacco russo verso uno Stato sovrano e riconosciuto - si legge nel breve comiunicato diffuso dagli studenti del Liceo Romagnosi -. Nel 2022 e? assurdo e ripugnante che nel mondo, invece di gioire della pace, si sparga sangue di innocenti per interessi di pochi uomini, tra l’altro in conflitto con quelli delle popolazioni che dovrebbero rappresentare.

Condanniamo quindi le scelte del governo russo e dei suoi alleati, che con le loro azioni militari, hanno violato il diritto internazionale e la sovranita? dell’Ucraina. Siamo dunque vicini al popolo ucraino, auspicando che, con il supporto economico e diplomatico dell’Italia, della UE e degli alleati della NATO ritrovi la pace e che possa tornare ad autodeterminarsi senza pressioni esterne. Auspichiamo che, attraverso canali diplomatici, si possa porre fine a questa situazione che mette in pericolo la pace nel nostro continente e nel mondo. Chiediamo al Governo Italiano e all’UE di adoperarsi al fine di creare nuovamente le condizioni per una pace duratura. Chiediamo inoltre che continuino ad essere inflitte dure sanzioni alla Russia, economicamente e politicamente, che la facciano desistere da ulteriori abusi nei confronti dell’umanita? intera, facendo si? che la pace nel mondo possa essere ristabilita".