Studenti di Noceto intossicati: albergatore condannato

E' stato condannato a svolgere lavori di pubblica utilità l'albergatore dell’hotel "Union" di Folgarida che, nel 2020, aveva ospitato anche nove studenti della Scuola Media di Noceto Biagio Pelecani per la settimana bianca. I ragazzi erano finiti in ospedale per un'intossicazione.

Gli alunni dell'istituto scolastico si sono recati in gita nella località turistica e sciistica e sono stati alloggiati all'interno dell'albergo: circa 60 studenti, degli oltre 110 che erano partiti, hanno manifestato i sintomi di un'intossicazione alimentare. Nove di loro, che hanno accusato i sintomi più gravi, sono stati trasportati negli ospedali della zona per sottoporsi ad analisi ed accertamenti.

"Lesioni colpose per aver distribuito sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica che hanno provocato disturbi gastro alimentari", per la procura che ha portato in tribunale il titolare dell'hotel. Per l'infezione, accaduta 4 anni fa, l'assicurazione dell'albergatore ha risarcito 234 euro per ogni parte civile. Poco per il giudice che ha ordinato un ulteriore esborso di 200 euro. Per l'imprenditore il giudice ha detto sì alla richiesta di svolgere servizi di utilità pubblica per 80 giorni per l'ottenimento dell'estinzione del reato.