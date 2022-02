Barriera bixio, presidio degli studenti: "No alla scuola asservita alle logiche del profitto"

Gli studenti parmigiani tornano in piazza contro il modello attuale di alternanza scuola-lavoro e il nuovo sistema per gli esami di maturità. Dopo la morte di Giuseppe Lenoci, un ragazzo di 16 anni che stava svolgendo il progetto all'interno di un'azienda termo-idraulica ed è deceduto nel corso di un incidente stradale i ragazzi si sono ritrovato per un presidio di protesta a barriera Bixio.

Tra slogan e fumogeni gli studenti delle scuole superiori di Parma hanno espresso la propria rabbia per le ultime morti e protestato contro il sistema dell'alternanza scuola lavoro. "Siamo in piazza oggi anche a Parma, come in tante altre città italiane per protestare contro la scuola dei padroni, una scuola asservita alle logiche del profitto. Questa scuola ha lasciato morire due studenti in alternananza scuola-lavoro, in cui non sono garantiti i parametri minimi di sicurezza. In tutta Italia gli studenti si sono ribellati a questo modello di scuola e sono stati manganellati, a Torino e a Milano. L'organizzazione degli studenti fa paura. Il Ministro Bianchi parla di normalità: è tornata la seconda prova per la maturità ma non è stato fatto nulla per tappare i buchi derivanti dalla pandemia".

Gli studenti di Parma erano già scesi in piazza il 28 gennaio per ricordare Lorenzo Parelli, morto mentre si trovava all'interno di un'azienda, sempre in alternanza scuola lavoro. "La manifestazione - sottolinenano gli studenti - è stata organizzata e coinvolgerà gli studenti medi della città in opposizione al modello di alternanza corrente, alla nuova maturità e alla repressione della polizia contro le manifestazioni studentesche".