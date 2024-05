Gli studenti che riqualificano il parco delle Magnolie

Oggi è stato inaugurato con grande entusiasmo l'intervento di riqualificazione del Parco delle Magnolie di Parma, un'importante iniziativa promossa grazie alla collaborazione tra gli studenti dell'Istituto Tecnico Economico G.B. Bodoni e Lactalis Italia. Il Parco, sito in una zona centrale e vivace della città, rappresenta un luogo di incontro e svago per diverse fasce della popolazione, dai giovani alle famiglie con bambini fino agli anziani.

Gli studenti del Bodoni hanno sviluppato un progetto mirato a migliorare l'esperienza di chi frequenta il parco, proponendo l'installazione di nuove panchine per favorire la socializzazione, l'aggiunta di bidoni per la raccolta differenziata al fine di mantenere l'area più pulita e la riqualificazione dell'area giochi per i più piccoli.

All'inaugurazione hanno preso parte rappresentanti istituzionali del Comune di Parma, insieme a Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione e Responsabile progetti CSR di Lactalis in Italia, la dirigente dell'Istituto Bodoni Prof.sa Elisabetta Mangi, le studentesse e gli studenti che hanno realizzato il progetto accompagnati dal prof. Matteo Fava.

Daria Jacopozzi Assessora alla Partecipazione, Associazionismo, Quartieri del Comune di Parma ha rimarcato: “Il Comune di Parma sostiene e promuove la nuova cultura dell’Amministrazione Condivisa, per una collaborazione con la cittadinanza informale, operativa e moderna. Nel caso del Parco delle Magnolie, arricchito dai nuovi arredi, assume un particolare valore la collaborazione con l’istituto scolastico e l’impegno di questi giovani studenti che, con il supporto del loro docente, si sono adoperati per accrescere il decoro di uno spazio pubblico e condiviso che favorisce l’aggregazione e rimarrà nel tempo segno tangibile del loro impegno”.

Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e Legalità del Comune di Parma, ha dichiarato: "Ringraziamo il gruppo Lactalis per questo gesto concreto di attenzione nei confronti della comunità. Gli spazi verdi e i parchi cittadini sono, soprattutto in questi mesi, luoghi cruciali per la vita degli abitanti della nostra Città, per le attività ricreative, per la pratica sportiva libera o anche soltanto per il tempo libero. Sono, in particolare, spazi democratici nei quali si concretizza l'incontro tra le diverse generazioni nel segno della solidarietà e della condivisione. Grazie a questo Patto di Collaborazione rafforziamo l'identità sociale del Parco delle Magnolie e ne accresciamo il valore per le famiglie e per gli abitanti del quartiere. Ringrazio gli studenti e le studentesse dell'istituto Bodoni per aver accompagnato questo intervento".

La dirigente scolastica Elisabetta Mangi ha ringraziato l’azienda Lactalis sottolineando che “La collaborazione tra il pubblico e il privato, tra le istituzioni e le imprese del territorio è fondamentale per creare un circolo virtuoso che consenta a studentesse e studenti di utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite sui banchi per realizzare progetti reali che, come in questo caso, siano di utilità per la comunità. Riqualificare una porzione di un parco a disposizione della collettività significa “agire attivamente” gli obiettivi di sostenibilità previsti dall’Agenda 2030, che è uno dei filoni educativi e didattici su cui l’istituto lavora da sempre.”

“L’esperienza pandemica ha fatto riflettere gli alunni della II D sull’importanza dello stare insieme all’aperto” – aggiunge il prof Matteo Fava che ha seguito direttamente il progetto coi ragazzi del Bodoni - “l’idea è stata quella di migliorare un’area verde situata a due passi dal principale ospedale cittadino, non lontano dalla nostra scuola, trasformandola in uno spazio di cura di sé e delle relazioni intergenerazionali. Oggi possiamo dire di essere riusciti a dare al quartiere Pablo una nuova area di studio di gruppo, uno spazio inclusivo e di bellezza, che ci permette di prenderci cura di quello che è di tutti.”

L'intervento è stato reso possibile grazie all'impegno di Lactalis Italia nel quadro del progetto "La Coscienza di Zeta - Lactalis per le proprie comunità", un'iniziativa di sostenibilità sociale che mira a coinvolgere gli adolescenti e le comunità locali nei territori in cui Lactalis è presente.

Vittorio Fiore, Direttore Comunicazione e Responsabile progetti CSR di Lactalis in Italia, ha sottolineato l'importanza di quest'iniziativa, affermando: "Il territorio in cui operiamo appartiene alle persone che lo vivono: vogliamo condividere questa esperienza e offrire il nostro supporto a questa interazione. L’iniziativa che abbiamo sviluppato ha infatti un significato particolare perché non chiediamo soltanto ai ragazzi di guardarsi intorno e lasciare un segno tangibile del loro rapporto con il territorio. Attraverso la loro esperienza avremo progettato insieme un percorso di costruzione condiviso".