Studenti statunitensi a Parma per il sistema educativo delle Scuole comunali d’Infanzia

Questa mattina Caterina Bonetti, Assessora ai Servizi Educativi e Transizione Digitale, ha accolto nella sala del Consiglio comunale una delegazione di studentesse e studenti dell’Università di Clemson (South Carolina – Stati Uniti d’America), accompagnati dalle professoresse Celeste Compton Bates, Jacquelynn Malloy, Valery Kay Oonk e Jill Chandler Shelnut. I ragazzi e le ragazze statunitensi sono in Italia per un soggiorno studio per approfondire, in modo particolare, il sistema educativo delle Scuole comunali d’Infanzia di Parma e di Reggio Emilia. Prima di arrivare in Municipio, il gruppo ha visitato le Scuole d’Infanzia Soleluna, Aquilone e Giardino Magico.