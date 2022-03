Gli studenti del Toschi: "Le esperienze di orientamento sono state positive e stimolanti"

Dopo l'occupazione del Toschi gli studenti del corso di Architettura e ambiente e quelli del corso di Scenografia prendono le distanze da quanto sostenuto dagli organizzatori dell'occupazione, che hanno criticato i progetto di orientamento. Dopo la presa di posizione del preside Roberto Pettenati arriva anche quella degli studenti. C'era stata poi anche la presa di posizione di alcuni genitori.

"Gli studenti delle classi III, IV e V Scenografia - si legge in una nota - in risposta alle false dichiarazioni relative alle condizioni in cui versa l’indirizzo di Scenografia ed ai relativi progetti PCTO (Percorsi per le Competenza Trasversali e per l’Orientamento) smentiscono categoricamente quanto riportato nel suddetto articolo in quanto assolutamente infondate. È stato affermato dagli “occupanti” che il corso sarebbe lasciato a sé stesso screditando inoltre le esperienze formative dei PCTO. La realtà è ben diversa, in quanto ci confrontiamo quotidianamente con i nostri professori, che si impegnano a progettare e costruire le attività collaborarando anche con i singoli studenti, incrementando capacità specifiche inerenti alle materie di indirizzo. Per quanto rigurda i PCTO ci teniamo a sottolineare che nel corso degli anni scolastici, dall’ istituzione dell’indirizzo di scenografia (2010) ad oggi, sono state attivate dalla nostra scuola, tramite i docenti di riferimento, importanti occasioni di stage, di alternaza scuola lavoro e PCTO con realtà esterne. Anche se nei due anni precedenti a questo in corso non è stato possibile attivare collaborazioni esterne a causa della ben nota pandemia, in questi primi mesi di scuola le classi della nostra sezione hanno avuto modo di confrontarsi con il mondo del lavoro o con enti culturali come il Teatro Regio di Parma, partecipando alla terza edizione del concorso Scrivere d’opera, per il quale sono stati premiati nei primi tre posti alunni delle classi quarta e quinta e per la quale è in corso di preparazione una mostra dei bozzetti scenografici realizzati sull’opera “Carmen di Georges Bizet” in programmazione per il mese di ottobre del 2022; Teatro Due, partecipazione ad alcuni matinee per assitere agli spettacoli in cartellone e a incontri con registi, attori e la dirigenza del teatro; la Compagnia Teatrale “ARS, creazione e spettacolo” di Mantova, la Fondazione Sarzi di Reggio Emilia, per la quale sono stati sviluppati progetti per la realizzazione di una baracca per burattini da collocare all’interno del Museo della fondazione; e la Compagnia Teatrale “Anello Debole” di Parma, per la quale sono state realizzate le scenografie per lo spettacolo “gli uccelli “ di Aristofane nel contesto del Festival “i giorni dell’Alambicco”; sono stati attivati inoltre un corso integrativo diurno sulla Scenografia Digitale e un corso pomeridiano sul Costume; sono state effettuate alcune visite d’istruzione: a Venezia, in occasione della Biennale di Architettura e visita al Teatro della Fenice con il quale si è perfezionato un progetto PCTO che inizierà a settembre del 2022; a Firenze per una visita alla Fondazione Franco Zeffirelli. Ci teniamo inoltre a scusarci con gli enti esterni, rimarcando la nostra estraneità nei confronti delle critiche ingiustificate".

"In riferimento a quanto comunicato dal nostro preside Roberto Pettenati - si legge in una nota, riguardo al percorso PCTO sostenuto presso Dallara Academy da parte di noi studenti dell’indirizzo “architettura ed ambiente” del Liceo Toschi, desideriamo aggiungere la nostra positiva testimonianza diretta. L’attività si è svolta interamente presso la sede Dallara Academy di Varano, strutturata in diversi gruppi di lavoro che si sono alternati in base al calendario previsto, nel periodo estivo. Il lavoro ha riguardato la catalogazione del materiale tecnico-grafico dell’archivio storico della prestigiosa Azienda; passare in rassegna questo repertorio grafico così vasto, consistente ed articolato, ha significato per noi studenti ripercorrere la storia dell’automobile, in particolare l’auto sportiva e da competizione. Seguiti da alcuni insegnanti del Toschi ed un tutor dell’azienda Dallara, abbiamo passato in rassegna disegni che, nel loro insieme, testimoniano sicuramente una eccellenza del design italiano che, com’è noto ha fatto scuola in tutto il mondo. L’esperienza ha fornito molteplici contributi al nostro percorso formativo: da un lato ci ha introdotto nelle metodologie della catalogazione dei Beni Culturali, dall’altro ci ha permesso di conoscere direttamente l’importante realtà produttiva. Crediamo sia fondamentale e necessario cogliere gli elementi trasversali presenti in ogni PCTO anche se talvolta non fossero strettamente correlati alla materia di indirizzo. Vorremmo inoltre ringraziare vivamente l’azienda di Varano de’Melegari per l’ottima opportunità che ci è stata offerta".