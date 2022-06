Università: sette studenti e studentesse selezionati per il programma Generation4Universities

Ottimi riscontri per l’Università di Parma dal programma Generation4Universities: tra gli studenti e le studentesse italiani selezionati, sette sono infatti di Parma: Chiara Bacchilega, Arianna Di Bella, Fabiana Firriolo, Elena La Barbera e Andrea Narcisi del Corso di Laurea magistrale in Trade e Consumer Marketing, Claudia Faraco del Corso di laurea magistrale in Filosofia e Alexandru Buruiana del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica.

Il programma Generation4Universities è un’iniziativa promossa dalla Fondazione Generation Italy e McKinsey & Company, e sostenuta in qualità di main partner da Intesa Sanpaolo, di partner tecnici da Mentors4U e SHL, con il patrocinio della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e il supporto di un gruppo di aziende partner di primario livello. Il programma è volto a valorizzare il talento di 100 studentesse e studenti universitari ad alto potenziale all’ultimo anno del percorso di laurea magistrale negli ambiti di Economia, Ingegneria, Lettere, Lingue e Filosofia di tutti gli Atenei italiani.

L’iniziativa ha una durata di 6 mesi ed è caratterizzata da tre moduli formativi:

bootcamp online focalizzato su competenze trasversali, comportamentali e attitudinali e sessioni professionalizzanti (ad esempio public speaking, comunicazione scritta e orale efficace, gestione del tempo);

mentorship individuale con manager ed esperti di Generation, McKinsey & Company e delle aziende partner e professionisti del network di Mentors4You, che accompagnano i ragazzi e le ragazze attraverso un percorso personalizzato di sviluppo professionale;

seminari professionalizzanti durante i quali i ragazzi e le ragazze avranno l’occasione di interagire con Senior Manager delle aziende partner del progetto sui principali trend del settore e sull’esperienza professionale e personale dagli speaker.

Al termine del programma i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui individuali con le aziende partner del progetto per candidarsi alle posizioni aperte.

La partecipazione dell’Università di Parma al Progetto Generation4Universities è una delle numerose iniziative di orientamento e job placement che l’Ateneo mette in atto per accompagnare in modo efficace gli studenti e le studentesse nel percorso verso il mondo del lavoro. A livello di Ateneo il progetto è stato seguito da Marco Ieva, Ricercatore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, con il supporto della U.O. Orientamento e Job Placement.

Per maggiori informazioni sul programma e sulla fondazione Generation è possibile consultare il sito www.italy.generation.org.