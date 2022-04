Studiare a Parma? L’Università è in Open Day

Si apre domattina alle 9 “Studiare a Parma – L’Università in Open Day”, il tradizionale appuntamento con le giornate di orientamento e informazione sull’offerta formativa dell’Università di Parma, in programma dal 7 al 12 aprile. Quest’anno il salone si svolgerà in modalità mista: sarà un Open Day che troverà spazio sul web, contemporaneamente per i corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, e con alcune attività anche in presenza.

Il via alle 9 in Aula Magna con i saluti istituzionali del Rettore Paolo Andrei, della Pro Rettrice alla Didattica e servizi agli studenti Sara Rainieri e della Presidente del Consiglio degli studenti Claudia Greco. Subito dopo, sempre in Aula Magna, inizieranno le presentazioni dei Dipartimenti, che si susseguiranno in diretta streaming ma anche in presenza nelle giornate di giovedì 7, venerdì 8, lunedì 11 e martedì 12. Per le presentazioni dei Dipartimenti in presenza in Aula Magna e per le visite ai Dipartimenti in presenza le prenotazioni si sono chiuse a fine marzo.

All’Open Day 2022 sul web si potrà accedere dal sito https://openday.unipr.it e dallo slide show della home page di Ateneo www.unipr.it. Lì gli studenti e le studentesse potranno vedere i video di presentazione dei singoli corsi di studio, entrare in stanze virtuali dedicate, raccogliere informazioni su corsi e servizi, ottenere risposte e chiarimenti a domande, curiosità e dubbi e acquisire in questo modo le informazioni necessarie per orientarsi nella propria scelta in vista dell’apertura delle immatricolazioni, già fissata per il 7 luglio. L’appuntamento è realizzato con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma, Provincia di Parma, Ufficio Scolastico Regionale e Camera di Commercio.