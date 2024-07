Summertime, niente bevande alcoliche

In occasione della manifestazione “Summertime”, in programma dal 16 al 25 luglio 2024 al Parco Ducale, sono state emesse due ordinanze sindacali, una diretta a vietare la somministrazione e la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio e un’altra diretta a disciplinare le modalità di svolgimento della manifestazione.

Nei giorni delle iniziative, dalle ore 18 e fino alla fine degli eventi, nell’area dello spettacolo è previsto il divieto di introduzione, di somministrazione e di vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine e il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5º, in qualsivoglia contenitore. I divieti sono estesi anche alle attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e alle attività artigianali di vendita di beni alimentari di produzione propria operanti all’interno dell’area.

È fatto divieto di introdurre all’interno del Parco Ducale in occasione dello svolgimento degli eventi del 16, 19, 20, 24 e 25 luglio 2024: valigie/borse/zaini sup. a 10 lt.; bombolette spray di qualsiasi tipo; trombette da stadio; qualunque oggetto contundente; caschi, ombrelli con punta, mazze, aste, catene; bastoni per selfie, treppiedi; contenitori di vetro, lattine, borracce, bottiglie ad eccezione delle bottigliette di plastica da 0,5 (ml) senza tappo; animali di qualsiasi genere; strumenti musicali e di amplificazione sonora; penne e puntatori laser; droni; biciclette, skateboard, pattini, overboard; non è consentito l’accesso all’area alle persone in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’abuso di sostanze stupefacenti, né a coloro che si presentano ai varchi d’accesso con il volto travisato che ne rende difficile l’identificazione; né inoltre può essere consentito l’arrampicamento sulle strutture; artifici pirotecnici, petardi di qualunque tipo, fumogeni, razzi illuminanti e da segnalazione, sostanze maleodoranti e irritanti di qualunque tipo.

È invece consentito introdurre nell’area della manifestazione: medicinali con prescrizione del medico (es. insulina, antidolorifici, antibiotici); stampelle o tutori (con certificato medico); sigarette elettroniche; accendini; ombrelli senza punta (formato pocket).