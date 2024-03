Suner, Dall’1 al 30 marzo 2024 torna il festival itinerante nei Music Club Arci: gli appuntamenti a Parma

Suner, la rassegna diffusa di Arci Emilia-Romagna, torna ad animare i music club della regione con tanta musica dal vivo. Il progetto è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna.

Dall’1 al 30 Marzo 2024, Suner animerà con ben 23 appuntamenti i 23 Music Club Arci della regione in compagnia di 20 band/artisti per un unico grande progetto musicale. Un ricco cartellone in cui si alternano nomi già noti alla scena musicale regionale e artisti emergenti con nuove atmosfere e nuove sonorità. Nella line-up si ritrovano talenti già conosciuti al pubblico come Colombre, che vanta collaborazioni e produzioni con vari artisti della scena musicale italiana e scelto nel 2023 come rappresentante dell’Italia all’Eurosonic Festival a Groningen in Olanda, e presenterà per Suner il suo ultimo album “Realismo magico”. Tra le proposte spicca il nome di Her Skin, che conta già partecipazioni a festival internazionali tra cui lo Sziget e il Primavera Sound; il progetto di hyper-editing di filastrocche, pop e generi estremi di MusicaPerBambini; Clemente Guidi, vincitore della prima edizione di Music is the best 2022 prodotta da Panico Concerti. Si trovano produzioni più elettroniche e sperimentali come quelle deiSo Beast, Sel•vá•ti•ca, progetto di Massimiliano Benassi e Andrea Negri, il progetto in duo di Laura Agnusdei e Daniele Fabris, e quello live di Pipya and The Gang Band. Sarà anche l’occasione per conoscere cantautrici emergenti come Lyl, Vipera, con il suo disco d’esordio “Acerbo e divorato”, SillyElly, Nudha. Tra gli altri nomi quello di Deda, uno dei principali esponenti dell’hip-hop old school italiano, storico membro dei Sangue Misto, la crew bolognese Triflusso, e il progetto RossoFuoco di Giorgio Canali.

Come nelle scorse edizioni, Suner intende promuovere la musica indipendente dal vivo e il sostegno alla produzione artistica del territorio, per valorizzare l’originalità e l’unicità di ogni genere e produzione musicale, unendo i Music Club Arci in un unico grande progetto.

Nella seconda giornata troviamo al Vibra di Modena il cantautore Colombre; sempre il 2 marzo doppio appuntamento a Parma al Casinetto Petitot M4M: un viaggio nella musica elettronica unita al sax con Laura Agnusdei e Daniele Fabris, mentre al Post Colombofili la musica incontra la realtà virtuale attraverso il progetto Pipya and The GangBand. L’8 marzo, al Pulp di Parma, la voce della talentuosa e giovanissima Lyl ci accompagnerà in un universo rarefatto.