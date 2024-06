Sunion Spa, la contrattazione dà i suoi frutti anche sulla rappresentanza

È stato ufficializzato ieri il risultato delle elezioni: tutte SLC CGIL le tre nuove RSU ed il nuovo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletti in Sunion Spa di Soragna, importante azienda per la produzione di imballaggi in cartone ondulato.

“Dopo la firma contrattuale che ha permesso di erogare il premio di produzione a tutti i dipendenti, abbiamo avviato le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori ed indetto nuove elezioni per i rinnovi di RSU ed RLS. Il risultato è per noi un doppio successo - afferma Marcello Diego, segretario provinciale della SLC CGIL - in primis perché erano tanti i candidati e poi per la netta scelta di campo che ha premiato la nostra organizzazione sindacale, che ha fatto il pieno di eletti”.

“Le sfide che ci aspettano non sono poche, a partire dal rinnovo della contrattazione aziendale – continua Diego – ma insieme alla neoeletta RSU, Filippo, Mirko e Francesco, e al RLS Francesco, le affronteremo una ad una cercando di dare risposte concrete alle aspettative dei lavoratori”.