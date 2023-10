Super eroi e vigili del fuoco all'Ospedale dei Bambini

Oggi nei corridoi dell’ospedale dei bambini sono stati avvistati Spiderman, Superman, Capitan America, Wonde Woman e alcune Pprincipesse. Una delegazione dei vigili del fuoco e infermieri dell’ ospedale, con alcuni vigili con la passione per il cosplay che hanno smesso, solo per oggi, gli abiti da pompiere per indossare quelli dei super eroi dei fumetti, si è recata a far visita ai piccoli ricoverati all’ospedale dei bambini di Parma. Grande sorpresa, stupore e felicità tra i bambini alla vista dei loro beniamini, super eroi e vigili del fuoco, che girando nei corridoi e tra le stanze si sono fermati a fare “due chiacchiere” e a distribuire un regalo ai piccoli ricoverati.