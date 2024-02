Super eroi, Principesse e vigili del fuoco in Ospedale con i piccoli pazient

Nei corridoi dell’Ospedale dei bambini sono tornati i super eroi dei fumetti, le principesse e i vigili del fuoco che, travestiti per l’occasione da Batman, Spider-Man, Biancaneve, Mirabelle, Elsa e Anna, hanno portato tanta gioia e sorpresa ai piccoli all’Ospedale dei bambini. A loro i ringraziamenti del direttore generale Massimo Fabi, dei direttori della Pediatria generale e d’urgenza Icilio Dodi e della coordinatrice infermieristica Giuseppina Nicosia. La iniziativa, che si ripete da anni, è organizzata dal gruppo dei Vigili del fuoco che mantiene con i bambini ricoverati in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma l’impegno di visite ricorrenti per dispensare gioia, allegria e qualche sogno. Mascherine di carnevale e piccole gag sono state la strenna offerta a tutti i bambini e ragazzi durante la sfilata in maschera dei loro beniamini.