Green pass: dal 6 dicembre controlli dei vigili nei bar e della polizia sui bus

Da lunedì 6 dicembre scattano, anche a Parma e provincia, le nuove norme per quanto riguarda il Green pass e il Super Green pass. Una circolare del MInistero dell'Interno e inviata al Prefetto disegna la nuova strategia dei controlli. Nei ristoranti e nei bar i controlli saranno effettuati dagli agenti della polizia locale, così come negli altri esercizi pubblici - sotto il coordinamento dellaGuardia di Finanza. I controlli su autobus e treni, invece, verranno effettuati da polizia e carabinieri, supportati dai vigili urbani, ma con il decisivo contributo dei controllori "in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio". L'esercito non sarà coinvolto per i controlli.

Super Green pass e Green pass: le sanzioni

Chi viene trovato al ristorante o agli eventi privo di green pass rafforzato sarà portato all'esterno del locale e sanzionato con multe da 400 a 1.000 euro. Multe fino a 1.000 euro anche per chi salirà su treni, aerei, mezzi di trasporto pubblico locale, ma anche chi accederà a palestre, piscine, spogliatoi e alberghi senza green pass. Stessa sanzione anche per i gestori dei locali che non controlleranno la conformità del certificato verde e dopo tre multe in tre giorni differenti potranno incorrere nella chiusura del locale per dieci giorni. Al lavoro resteranno attive le multe già previste: sospensione per 5 giorni a chi viene trovato sprovvisto di certificazione verde e sanzioni da 600 a 1.500 euro; sanzione da 400 a 1.000 euro per il datore di lavoro che non effettua i controlli.

Da lunedì 6 dicembre il green pass rafforzato servirà per:

andare a cinema e teatro;

andare allo stadio e partecipare a eventi sportivi;

mangiare al ristorante al chiuso senza limiti di commensali al tavolo;

partecipare a feste e cerimonie pubbliche

andare in discoteca;



Il green pass base servirà per:

andare al ristorante all'aperto;

accedere al posto di lavoro;

prendere treni anche regionali, aerei e traghetti;

prendere autobus, tram e metropolitane;

accedere agli impianti sciistici;

usare gli spogliatoi delle attività sportive;

entrare in albergo.

andare in palestra e piscina, ma se la regione passerà in zona gialla non sarà più sufficiente il Green pass ottenuto con un tampone negativo.