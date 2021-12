Covid, oggi scattano le nuove norme: ecco quando serve il Super Green pass

Da oggi, lunedì 6 dicembre scattano le nuove norme per quanto riguarda Super Green pass e Green pass. Il Governo ha pubblicato la tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" per il periodo da oggi lunedì 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022.

E' necessario il Green pass base, che si ottiene con test rapido negativo (valido 48 ore) o il tampone molecolare (valido 72 ore) per le seguenti attività:

Per accedere al traporto pubblico locale.

Per accedere a aeri, treni, navi e traghetti; autobus e pullman di linea che collegano più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionali. Non serve il green pass invece per utilizzare taxi o ncc.

Risolto - a metà - il nodo dei trasporto per gli studenti: gli scuolabus (per i minori di 12 anni) restano utilizzabili anche senza green pass base. Gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico dovranno presentare il green pass ad un eventuale controllo nonostante non sia necessario per entrare poi in aula.

Il green pass base è richiesto ai soli studenti universitari.

È necessario il green pass base per accedere alle prove in presenza dei concorsi pubblici.

Lavoro e mense aziendali

Per accedere al posto di lavoro è necessario come ora almeno la presentazione di un test rapido negativo (valido 48 ore) o il tampone molecolare (valido 72 ore). Lo stesso vale per le mense. Sempre aperto per tutti l'accesso a esercizi commerciali e uffici pubblici. I centri commerciali nel weekend in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi).

Il green pass base è richiesto per l'accesso dei visitatori a ospedali e Rsa.

Salva la colazione al bancone, per il classico caffè all'italiana non servirà presentare il green pass a meno che la regione non entri in zona arancione: in questo caso è consentita la consumazione al banco solo ai vaccinati.

Ai tavoli all'aperto di bar e ristorani è consentita la consumazioni per tutti, anche senza green pass base. Se la regione entra però in zona arancione la consumazione anche all'aperto è consentita ai soli vaccinati.

La consumazione al chiuso è consentita ai soli vaccinati anche in zona bianca.

È richiesto il green pass base per alloggiare in albergo o strutture ricettive. Nei ristoranti degli hotel invece non sarà richiesto il possesso del green pass rafforzato per mangiare al chiuso.

Quanto all'attività sportiva se è ovviamente sempre consentita all'aperto è necessario presentare il green pass base per accedere agli spogliatoi o ai corsi in palestra o in una piscina. Palestre e piscine (anche all'aperto) invece in zona arancione restano aperte solo ai vaccinati. Sono sempre consentite invece le attività riabilitative.

Gli sport di squadra restano sempre consentiti all'aperto mentre sono preclusi ai non vaccinati in zona arancione gli sport di contatto (calcetto ecc). Come in palestra per far sport al chiuso è necessario invece il green pass base.

Ë necessario almeno il tampone negativo per utilizzare lo skipass negli impianti dei compresori sciistici a meno che non siano esclusivamente di tipo "esposto all'aria aperta". In zona arancione gli impianti restano aperti solo ai vaccinati.

Ë necessario almeno il tampone negativo per entrare in centri termali e centri benessere: in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

Ë necessario almeno il tampone negativo per entrare nei parchi tematici: in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

Nessun vincolo per centri culturali, sociali e ricreativi all'aperto, ma è necessario il green pass per entrare al chiuso. In zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

Ë necessario almeno il tampone negativo per entrare nei musei che invece chiudono ai non vaccinati in zona arancione.

Cinema, teatri e sale da concerto sono aperti solo per i vaccinati anche in zona bianca.

Stadi e palasport sono aperti solo per i vaccinati anche in zona bianca.

Ë necessario almeno il tampone negativo per entrare in sale giochi e sale scommesse, in zona arancione restano aperte solo ai vaccinati.

Discoteche solo per i vaccinati anche in zona bianca.

Feste pubbliche solo per i vaccinati anche in zona bianca.

Per partecipare a feste dopo una cerimonia religiosa è necessario almeno il tampone negativo, in zona arancione sono consentite ai soli vaccinati.

Ë necessario almeno il tampone negativo per entrare in sale giochi e sale scommesse; in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati

Il Super Green pass è iinvece necessario:

Cinema, teatri e sale da concerto

Stadi e palasport con capienza del 60% al chiuso e del 75% all'aperto solo per i vaccinati anche in zona bianca.

Discoteche solo per i vaccinati anche in zona bianca.

Feste pubbliche solo per i vaccinati anche in zona bianca.

Le feste dopo una cerimonia religiosa in zona arancione sono consentite ai soli vaccinati.

Nei ristoranti anche in zona bianca la consumazione al chiuso è consentita ai soli vaccinati.

Nei ristoranti in zona arancione la consumazione anche all'aperto è consentita ai soli vaccinati.

Nei bar in zona arancione è consentita la consumazione al banco solo ai vaccinati.

I centri commerciali nel weekend in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

Palestre e piscine (anche all'aperto) in zona arancione restano aperte solo ai vaccinati. Precluso solo in zona arancione anche l'accesso agli spogliatoi. Sono sempre consentite invece le attività riabilitative.

Gli sport di squadra restano sempre consentiti all'aperto mentre sono preclusi ai non vaccinati al chiuso in zona arancione. Sport di contatto (calcetto ecc) preclusi ai non vaccinati in zona arancione.

Gli impianti nei compresori sciistici in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

Centri termali e centri benessere in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

I parchi tematici in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

Centri culturali, sociali e ricreativi in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.

Sale giochi e sale scommesse in zona arancione restano aperti solo ai vaccinati.