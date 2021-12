Super green pass, dal 6 dicembre possibile il consumo al banco

Il Governo con apposito decreto legge pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale ha delineato un nuovo percorso e nuove funzioni per la certificazione verde, il Green Pass Rafforzato o “Super Green pass”, introducendo un nuovo livello di garanzia. Per effetto di tali disposizioni, in particolare dal 6 dicembre al 15 Gennaio 2022, la fruizione dei servizi di ristorazione al chiuso sarà riservata esclusivamente a coloro che risultano vaccinati, guariti o esenti. Il Governo ha informato inoltre che l’APP C19 è stata aggiornata per le nuove funzioni.

“Nulla è cambiato invece per quanto riguarda l’accesso del cliente per i servizi al bancone (es. caffè o cappuccio) o per prendere prodotti da asporto (il gelato..), così come il consumo nei tavoli all’aperto – chiarisce Massimo Delle Donne – Presidente Fiepet di Parma - come confermato tempestivamente dal nostro ufficio legislativo nazionale, dopo l’analisi del complesso impianto legislativo; auspichiamo tuttavia un pronunciamento ufficiale dal Governo”.