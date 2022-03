Super green pass, dal primo aprile via l'obbligo per gli over 50 al lavoro e stadi al 100% della capienza

Obbligo di vaccino solo per il personale sanitario e delle Rsa fino a fine anno, e dal primo aprile via l'obbligo di Super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Sono queste le novità più importanti emerse dalla cabina di regia convocata questa mattina, 17 marzo, a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei ministri e che ha stabilito la roadmap delle riaperture, che verrà seguita dopo la fine dello stato d'emergenza il prossimo 31 marzo. Con la fine dello stato d'emergenza verranno anche eliminate dal primo aprile tutte le strutture emergenziali, come il Cts e il commissario per l'emergenza Covid.

Obbligo vaccinale per la sanità

La novità più importante riguarda l'obbligo di vaccino, che resta solo per il personale sanitario e delle Rsa fino a fine anno, e decade dunque per il comparto scuola e per quello della sicurezza, dove era stato finora previsto.

Super Green pass al lavoro

Dal primo aprile via l'obbligo di Super Green Pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. Per chi appartiene a questa categoria, per cui in linea generale l'obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro dovrebbe essere richiesto solo il certificato base.

All'aperto

Dal primo aprile niente obbligo di Green pass rafforzato all'aperto per bar, ristoranti, piscine.

Alberghi, uffici e negozi

Dal primo aprile cade anche l’obbligo di Green pass, sia base che rafforzato, per hotel e strutture ricettive, servizi alla persona. Non sarà più richiesto il certificato per negozi e attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche.

Super Green Pass al chiuso

Il Green Pass rafforzato sarà obbligatorio fino al 30 aprile per i servizi di ristorazione al chiuso, per i centri benessere, per le sale gioco, le discoteche, i congressi e gli eventi sportivi al chiuso.

Trasporti

Servirà un semplice Green pass base fino al 30 aprile per alcune attività, come mense, concorsi pubblici, colloqui in carcere e per i trasporti a lunga percorrenza.

Mascherine

Anche le mascherine al chiuso resteranno per tutto il mese di aprile. L'obbligo di indossare i dispositivi di protezione viene prolungato dunque fino al 30 aprile.

Stadi

La capienza degli stadi tornerà al 100% dal primo aprile e per accedervi sarà richiesto il green pass base. Finora la presenza dei tifosi negli stadi italiani era consentita al 75%.