Super Green pass: ecco cosa si potrà fare e cosa no senza vaccino

Cosa cambia a Parma e provincia con il nuovo Super Green Pass dal 6 dicembre e cosa non potranno più fare coloro che non hanno fatto il vaccino Covid? Il nuovo certificato sarà valido infatti anche in zona bianca, almeno fino al 15 gennaio. Bar, ristoranti, cinema, teatri diventano accessibili solo a vaccinati e guariti, in possesso del Green Pass che sarà valido 9 mesi e non 12. Il Green Pass 'semplice', legato anche all'esito negativo dei tamponi, serve per recarsi al lavoro, accedere agli alberghi, utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale, i treni regionali e interregionali.

La App Verifica 19 con cui i gestori dei locali sono tenuti a controllare la certificazione dei clienti darà l'ok solo a chi ha il Super Green Pass, quello valido 9 mesi con il vaccino o con certificato di guarigione. Senza certificazione verde si potrà continuare a frequentare i locali all’aperto oppure entrare al bar per una rapida consumazione al banco, o per acquistare cibo o bevande da asporto.

Dal 15 dicembre vaccino obbligatorio per i lavoratori della scuola

Il decreto legge prevede di estendere l’obbligo vaccinale alla terza dose a partire dal 15 dicembre prossimo e con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Inoltre il provvedimento stabilisce l’estensione dell’obbligo vaccinale a ulteriori categorie a decorrere dal 15 dicembre. Le nuove categorie coinvolte saranno: personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.