Super green pass per i luoghi della cultura: le regole

Le norme (contenute nella circolare inviata dal Ministero dell'interno alle Prefetture) sul contenimento del contagio pandemico, in vigore da lunedì 6 dicembre per l'accesso ai luoghi della cultura quali musei, archivi e biblioteche, in zona bianca e in zona gialla, non prevedono il super green pass.

Si continuerà, pertanto, ad accedere con green pass “tradizionale” (quindi ottenuto anche con tampone negativo) ed a seguire il pieno rispetto delle norme di distanziamento e contingentamento oltre che l’obbligo di indossare la mascherina.



Diverso il caso dei cinema, teatri e sale da concerto, che rimarranno aperti con capienza al 100%, dove l’ingresso sarà possibile solo con il super green pass. Bambine e bambini di età inferiore ai 12 anni continueranno ad avere accesso libero ai musei, ai cinema, ai teatri, alle sale da concerto e ai luoghi dello spettacolo.