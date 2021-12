Green pass e terza dose: tutte le novità a partire dal 6 dicembre

Da oggi, lunedì 6 dicembre, scattano le nuove norme relative al Super Green pass. Dal 15 dicembre del 2021 la validità del green pass passa da 12 a 9 mesi dalla data dell’ultima dose della vaccinazione contro il Covid-19. Ma per avere il Super Green pass servirà la terza dose? Chi si sottoporrà alla terza dose, avrà un nuovo green pass della durata di nove mesi a partire dalla data dell’ultima iniezione.

Green pass: la validità passa da 12 a 9 mesi

Prima del decreto del 24 il Green pass, ottenuto con il completamento del ciclo vaccinale, aveva una durata di 12 mesi dalla seconda dose. Il decreto prevede che la durata del green scenda da 12 a 9 mesi.

Green pass e terza dose: devo fare il richiamo per ottenere il Super Green pass?

No, l’app di verifica leggerà il Qr Code automaticamente poichè è stata aggiornata: chi ha già il Green pass - ottenuto con le due dosi - non dovrà fare nulla. Se il cittadini vuile avere il green pass con la data “aggiornata”, dovrà scaricarlo di nuovo, usando sempre lo stesso authcode che ha ricevuto al completamento del ciclo vaccinale.

La terza dose del vaccino può essere prenotata dopo cinque mesi dall'ultima vaccinazione.

Se non mi vaccino al quinto mese dall’ultima somministrazione il green pass si annulla?

No, il Green pass vale sempre 9 mesi dall'ultima somministrazione. Se si ci sottopone alla terza dose viene emessa una nuova certificazione verde e si riceve un nuovo codice authcode. Il nuovo Green pass sarà valido dal giorno della terza vaccinazione per nove mesi. Il periodo dei cinque mesi non riguarda quindi la scadenza del Green pass ma è legato agli effetti del vaccino. Se dopo cinque mesi dalla seconda dose non è possibile vaccinarsi subito non rimarremo senza Green pass, che avrà sempre la validità di 9 mesi.