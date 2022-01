Supereroi dei fumetti sui flaconi delle terapie: donazione all'Ospedale dei Bambini in memoria di Samuele

Animati dal desiderio di trasformare il dolore in sorriso, i famigliari di Samuele Colacino - scomparso a soli 14 anni il 7 gennaio 2016 - hanno dato vita ad un Fondo a lui dedicato, con l’intento di sostenere progetti per i reparti di oncologia pediatrica. La chemio è la terapia maggiormente utilizzata per sconfiggere il cancro. I farmaci vengono somministrati per lunghi periodi e, oltre a colpire la malattia, generano effetti collaterali che spaventano i bambini più della malattia stessa.

Per rendere più sopportabile la degenza dei piccoli pazienti - in particolare durante la somministrazione dei farmaci - è nato quindi il progetto “Dottor Cico”, che ha portato alla realizzazione di fumetti e copri-flaconi raffiguranti supereroi, creati appositamente per far

vivere ai piccoli pazienti il momento della terapia nel modo più giocoso e fantasioso possibile. Il progetto è stato sostenuto dal Fondo Samuele Luigi Colacino e la raccolta delle risorse è stata garantita da Fondazione Munus.

Fumetti e copri-flaconi sono stati consegnati all’Ospedale dei Bambini dai famigliari di Samuele al direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Massimo Fabi, alla coordinatrice infermieristica Maria Luisa Zou, alla dottoressa Patrizia Bertolini e al presidente di Giocamico Corrado Vecchi, alla presenza del presidente di Fondazione Munus Giorgio Delsante. La famiglia ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al progetto e che mantengono viva la memoria di Samuele. Per maggiori info o per effettuare una donazione: www.fondazionemunus.it