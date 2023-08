E' la notte della Superluna blu: ecco quando e come vederla

La Superluna torna a illuminare il cielo e questa volta, oltre ad essere la seconda del mese di agosto, sarà anche la più grande dell'anno. Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto potremo ammirare il satellite del pianeta Terra in tutto il suo splendore.

Alle ore 3:37 del 31 agosto la Luna sarà piena, circa 9 ore dopo il suo passaggio al perigeo (ovvero alla minima distanza dalla Terra, a 357.181km da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 km): essa dunque sarà un po’ più vicina, più luminosa e un po’ più grande del solito. Questa “sovrapposizione” tra Luna piena e passaggio al perigeo viene ormai popolarmente indicata come Superluna. Il termine, in sé, non ha alcuna valenza scientifica: in astronomia si preferisce parlare di Luna Piena al Perigeo, ma senza dubbio l’appellativo di Superluna ha un fascino tutto suo.

Lo spettacolo della Luna Piena, ancor più quello della Superluna, è massimo al suo sorgere, ovvero al calar del Sole, o al tramonto del nostro satellite, ossia all’alba (la Luna Piena brilla in cielo dalla parte opposta rispetto alla nostra stella, sicché essa sorge al calar del Sole e tramonta all’alba):