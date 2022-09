Ecco i supermercati di Parma dove si spende meno

Parma è la città in Italia nella quale è possibile risparmiare di più con la spesa intelligente, ovvero selezionando i supermercati dove si spende di meno. Lo dicono i dati forniti da Altroconsumo che, da oltre trent'anni svolge l'indagine sui supermercati più convenienti d’Italia. Oggi questa inchiesta ha avuto tanto valore, con i prezzi che aumentano e l’inflazione che ci stringe su più fronti. E' proprio a Parma che si può risparmiare di più in assoluto - 1.410 euro all’anno, il 18% - scegliendo il punto vendita meno caro tra super e iper visitati (Esselunga Superstore) invece che il più salato (Sigma).

I supermercati di Parma dove si spende meno

Ecco i supemercati della città dove i prezzi sono meno cari, secondo l'indagine effettuata da Altroconsumo

ESSELUNGA SUPERSTORE via Emilia Est 230/A 110 Risparmio massimo in città 1.410 €

ESSELUNGA Traversetolo via Pertini 14/A 110

ESSELUNGA Emilia Ovest via Napoleone Colajanni 111

FAMILA strada Langhirano 111

U2 SUPERMERCATO via Giuseppe Tartini 115

U2 SUPERMERCATO La Galleria via Emilia Est 7/B 116

IPERCOOP Eurosia largo Alfredo Bottai 19/A 117

CONAD SUPERSTORE via Bruno Schreiber 15/E 118

CONAD SUPERSTORE via Venezia 40/A 118

INTERSPAR via San Leonardo 118

CONAD SUPERSTORE viale Piacenza 25/4 119

CONAD via Ferdinando Vietta 4/A/B 119

IPERCOOP Centro Torri via San Leonardo 69/A int. 15 119

COOP via Gramsci 26 122

SIGMA via Gramsci 9 134