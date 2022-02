La protesta dei residenti: "No al nuovo supermercato tra via Reggio e via Baganzola"

"Nel mese di dicembre 2021 - si legge in una nota del comitato Manifesto San Leonardo - abbiamo letto sugli organi di informazione notizie circa la realizzazione di una nuova lottizzazione nei campi, ora coltivati, collocati fra via Reggio – via Baganzola ed il Quartiere San Domenico.

Pensare di ricompattare un territorio con la realizzazione fra l’altro di una struttura commerciale di 1200 metri che preveda un supermercato non ci pare una grande novità ma soprattutto comporterà un aumento del traffico veicolare.

Ciò premesso non condividiamo la dichiarazioni dell’Assessore Alinovi “favorisce il processo di ricucitura del tessuto adiacente la ferrovia con il quartiere San Domenico e riempie un vuoto urbano rimasto a lungo incompiuto” in quanto riteniamo che questo tipo di “ricucitura” con consumo di suolo sia un modo vecchio di guardare alla città e gli amministratori dovrebbero avere un nuovo sguardo che si proietti verso un futuro più rispettoso dell’ambiente e quindi delle persone.

Peraltro un nuovo supermercato in un territorio già abbondantemente servito da spazi commerciali non ci pare potrà essere utile né al vostro quartiere né a quelli limitrofi: anzi comporterà ulteriori difficoltà al commercio di vicinato già così provato.

Ritenendo che sarebbe stato sufficiente realizzare collegamenti ciclopedonali (infrastrutture verdi) verso il centro città ed il quartiere (come peraltro indicati nel psc 2030) chiediamo se i CCV e gli abitanti siano stati coinvolti ed un vostro cortese parere circa la trasformazione".