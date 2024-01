Supporto psicologico per badanti e caregiver sotto stress

Accudire le persone fragili, in particolare quelle affette da patologie che provocano il deterioramento cognitivo come l’Alzheimer, può provocare una condizione di stress prolungato, soprattutto per chi, come i caregiver, ha un legame affettivo con il malato, ma anche per chi ha fatto dell’assistenza una professione, come le badanti. “Prendersi cura di chi ha cura” è fondamentale, ed è proprio per dare un ulteriore supporto a coloro che assistono anziani e persone con disabilità che S.T.A.F.F., lo Sportello Territoriale Assistenti Familiari e Formazione attivo nei 13 comuni del distretto Sud-Est, mette a disposizione un nuovo servizio di supporto psicologico. Oltre alla partecipazione gratuita agli incontri con esperti del “Caffè Alzheimer”, le badanti e i caregiver che operano nei territori dell’Unione Pedemontana Parmense e dell’Unione Montana Appennino Parma Est potranno, infatti, usufruire di una seduta gratuita con uno psicologo e, nel caso in cui dovessero averne necessità, proseguire il percorso terapeutico a tariffe agevolate. A supportare badanti e caregiver saranno i professionisti di A.I.P.P.A., l’Associazione Italiana per le Psicoterapie Applicate che ha avviato una collaborazione con PrivatAssistenza Langhirano, Collecchio e Traversetolo, soggetto gestore dello Sportello S.T.A.F.F. finanziato dalle due Unioni attraverso Azienda Pedemontana Sociale. Gli incontri si terranno nelle sedi di PrivatAssistenza di Langhirano (Via Roma, 37) e Collecchio (Viale Libertà, 7), ma potranno svolgersi anche telefonicamente per agevolare le assistenti familiari che dovessero aver difficoltà a spostarsi. Il servizio di supporto psicologico rappresenta un altro tassello che va ad arricchire il puzzle delle opportunità gratuite offerte da S.T.A.F.F., come i corsi di formazione certificati da ENAIP, che permettono l’iscrizione ad un albo messo a disposizione delle famiglie del distretto alla ricerca di un’assistenza familiare qualificata, e la partnership con Anmic Parma, l’associazione specializzata nell’assistere le persone ad individuare e vedersi riconoscere i loro diritti, soprattutto in materia di invalidità civile, legge 104 e caregiver familiare. Per maggiori informazioni sul servizio psicologico, occorre telefonare al numero 0521 852538, nelle ore di ufficio, oppure inviare una mail all’indirizzo info@progetto-staff.it.