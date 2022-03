Susanna Esposito ospite di Elisir: parlerà dei bambini in fuga dalla guerra

Susanna Esposito, docente di Pediatria all’Università di Parma e Direttrice della Clinica pediatrica all’Ospedale Pietro Barilla dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, sarà ospite oggi, martedì 15 marzo, di “Elisir” per parlare di bambini in fuga dalla guerra.

Nella puntata di oggi, in onda su Rai Tre alle 10.45, la docente dell’Università di Parma risponderà alle domande che le saranno rivolte prendendo spunto dal Vademecum per l’accoglienza ai profughi minori in fuga dall’Ucraina della Società Italiana di Pediatria, dove la prof.ssa Esposito è coordinatrice per le malattie infettive del “Tavolo tecnico Malattie infettive e vaccinazioni”: indicazioni rivolte alle strutture, alle organizzazioni e a tutti coloro che sono coinvolti nell'accoglienza per offrire la migliore assistenza sanitaria ai piccoli in fuga dagli orrori della guerra.