Svelata la prima vettura a guida autonoma dell’UniPR Racing Team

In una serata carica di novità, l'UniPR Racing Team ha presentato martedì scorso la prima monoposto a guida autonoma della storia del team, ribattezzata DNF24 (Driver Not Found, un gioco di parole che richiama l’assenza del pilota durante la guida) e realizzata da studentesse e studenti dell’Università di Parma. L'evento, tenutosi all’Autodromo di Varano, ha accolto sia i componenti del team con amici e familiari, che i numerosi supporter e partner.

Gli ospiti, arrivati con l’intento di ammirare da vicino la nuova vettura che nel 2024 prenderà parte al campionato di Formula Student, sono stati accolti dal discorso iniziale di Davide Lusignani, Faculty Advisor dell’UniPR Racing Team, che ha introdotto il pubblico alla realtà del team. Successivamente ha preso la parola il Team Leader Constantin Dragos Oneci: “Mi riempie di orgoglio vedere questa numerosa partecipazione – ha esordito Oneci –. Un ringraziamento speciale va a tutti i supporter del team, che ogni anno ripongono grande fiducia nel nostro lavoro. Lavoro che viene svolto quotidianamente e con grande dedizione da tutti i membri del team, senza i quali non saremmo qui oggi”.

Uno scorcio sui progetti tecnici per il 2024 e 2025 è stato offerto dalle persone che ricoprono il ruolo di Chief Technical Officer del team: Federico Beltrami (CTO Mechanics), Andrea Oppici (CTO Driverless), Pietro Mavilla (CTO Electronics). “Con il 2024 mettiamo una solida base per gli anni a venire – ha spiegato Beltrami –. Nelle competizioni passeremo alla categoria Driverless: è senza dubbio una sfida impegnativa ma che affrontiamo con grande entusiasmo e che vogliamo portare avanti nelle prossime stagioni”. Gli fa eco Mavilla: “A partire dal 2025 l’obiettivo è tornare a competere anche nella categoria Electric. Il progetto tecnico che ci porterà in quella stagione è nato da poco e punta a sviluppare una vettura nuova che mantenga i punti di forza del progetto precedente, andando a colmare le lacune che si erano create durante lo sviluppo”. Il passaggio alla guida autonoma ha rappresentato per il team un’ardua prova, che ha portato con sé ostacoli e difficoltà. Ne ha parlato nel suo intervento Andrea Oppici: “Sono stati mesi molto impegnativi soprattutto per il nostro reparto. Ci siamo imbarcati in questa impresa e non ne saremmo usciti senza l’aiuto di un supporter come è VisLab per noi in materia di guida autonoma”.

Tra gli altri, hanno partecipato all’incontro il Prorettore vicario dell’Università di Parma Fabrizio Storti, Carlo Concari, Professor Advisor dell’UniPR Racing Team, Dino Zantelli e Nicola Scimeca, Managing Director rispettivamente di Zec e di YCOM, e Alberto Broggi, General Manager di VisLab.

Il momento clou della serata è stato l’atteso unveiling della monoposto. Nella pit lane dell’autodromo, la DNF24 è stata svelata al pubblico. A seguire, le persone presenti sugli spalti hanno potuto assistere a una dimostrazione. In attesa degli ultimi aggiornamenti a livello di software, la monoposto è scesa in pista con i sistemi di guida autonoma disattivati ed è stata quindi guidata da uno dei piloti del team.

La vettura parteciperà a due eventi di rilievo internazionale: alla tappa spagnola del campionato di Formula SAE, Formula Student Spain nel Circuito di Montmelò e a settembre a quella italiana FSAE Italy a Varano de’ Melegari. Questi appuntamenti saranno cruciali per testare le capacità del veicolo in condizioni di competizione reale e per dimostrare i progressi tecnologici raggiunti dal team.

Prima che venisse svelata la vettura, un momento speciale è stato dedicato alle ragazze e ai ragazzi responsabili dei vari reparti del team, che si sono riuniti vicino alla monoposto. Un ringraziamento è stato dunque rivolto a Lorenzo Gallo (CAD), Manlio Maghenzani, Giulio Ferrari, Fabio Greci (aerodinamica & cooling), Giacomo Delsante (telaio), Matteo Cattani e Federico Beltrami (trasmissione), Emanuele Ferrarini e Alessandro Spaggiari (dinamica del veicolo), Luca Coloretti (elettronica), Paolo Storti e Alessio Hamiti (software), Angelica Sartori (cost), Serena Lappone (comunicazione), Giuseppe Giarratana (business), Giacomo Odifredi (marketing), Laura Viglioli (driver performance).

La nuova vettura dell'UniPR Racing Team si appresta ora a sfidare i circuiti internazionali, portando con sé l'orgoglio e la passione di tutto il team e dell'Università di Parma.