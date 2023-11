Svelato il logo che celebra il 110° compleanno del Parma

È stato creato dal Parma un logo speciale per il 110° del Club che cade il 16 dicembre del 2023. Il logo compare accanto allo scudo del Parma, sulla facciata della Tribuna Petitot allo Stadio Tardini. La squadra, nel giorno del suo compleanno, sarà impegnata nella trasferta di Cosenza. In attesa delle iniziative del club, che per ora ha annunciato la consegna di una maglietta gialloblù targata Parmalat ai remigini delle scuole, sono già molto attivi i Boys Parma 1977, dopo la coreografia a tema che avevano allestito nella partita Parma-Cittadella, mentre nelle loro fanzine stanno ripercorrendo a tappe la storia del ‘Magico’ dal 1913 a oggi. Il gruppo di tifosi della Curva Nord, nelle scorse settimane, ha presentato il proprio logo celebrativo della ricorrenza, molto vintage, ricavato da tratti grafici del passato del Parma, che sta già spopolando.

Nelle scorse ore, attraverso la propria rete di comunicazione, i Boys hanno anche svelato la loro maglia del 110°, ispirata a quella delle origini della squadra. È naturalmente e semplicemente Crociata, con il braccio orizzontale della croce che abbraccia la schiena, color bianco sporco, con i laccetti sul collo. Costa solo 30 Euro e le prenotazioni, appena lanciate ieri, stanno già volando. Ora non resta che attendere le iniziative del Parma Calcio.