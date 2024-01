Fondo sviluppo e coesione da 27 milioni di euro: ecco tutte le 17 opere finanziate nel Parmense

Sono in totale 17 le opere finanziate nel Parmense dal Fondo sviluppo e coesione di Governo e Regione Emilia-Romagna, che per quanto riguarda il nostro territorio ammonta a 26.9 milioni di euro. Oltre alla tangenziale di Corcagnano, forse l'opera più attesa dai cittadini vista la scarsa sicurezza della Massese, nell'elenco delle opere c'è anche la bretella tra Salso, Fidenza e la via Emilia che consentirà a chi arriverà da Salsomaggiore di bypassare Fidenza ed accedere direttamente alla via Emilia in direzione Piacenza, la nuova tangenziale di Roccabianca, due nuove rotatorie nella zona del Cepim, l'allungamento della provinciale 28 di Varsi, la nuova rotatoria per la tangenziale di Polesine Zibello, la nuova rotatoria di Travesersetolo in direzione Neviano, la nuova arteria di collegamento tra strada Forlanini e Bogolese, nei territori dei comuni di Parma e di Sorbolo.

La tangenziale di Corcagnano costerà 11.4 milioni di euro

Una delle opere sicuramente più attese è la nuova tangenziale di Corcagnano che avrà un costo complessivo di 11.4 milioni di euro: ci sarà anche il cofinanziamento del comune di Parma e dell'Anas. Nove milioni di euro verranno invece utilizzati (ma 4 ce li metterà il Comune di Fidenza) per realizzare la bretella tra Salsomaggiore Terme e la via Emilia in direzione Piacenza, che permetterà di bypassare Fidenza. Per quanto riguarda invece la montagna nell'elenco ci sono interventi per il rifacimento della provinciale 28 tra Ponte Lamberti e Rio Vallona, per le opere di difesa del Groppo Sovrano a Monchio delle Corti lungo la provinciale 75 e per la riqualificazione del ponte sul torrente Baganza nella zona di Marzolara.