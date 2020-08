Taddei, l'Adl Cobas: "Inaccettabile il tavolo separato in Regione"

"È con l'operazione della Guardia di Finanza di fine giugno scorso - si legge in una nota dell'Adl Cobas Emilia-Romagna - per il contestato ammanco sulle imposte da pagare per gli anni 2017 e 2018 che sono iniziate le difficoltà per centinaia di lavoratori e lavoratrici delle cooperative Primo Taddei e Taddei Training, operanti nel settore della logistica all'interno di appalti per Barilla, Number1, Conad, Cablob, etc.: un primo sequestro di beni immobili e conti correnti delle cooperative ed un successivo prelievo forzoso di 1,762 milioni di euro hanno messo a rischio stipendi e quattordicesime di diverse centinaia di persone, erogati in seguito dai committenti in surroga dopo scioperi ed iniziative di lavoratrici e lavoratori sostenuti da ADL Cobas.Anche FILT-CGIL e FIT-CISL, presenti in minoranza in alcuni degli appalti più rilevanti, si muovono all'interno di questa crisi aziendale, con modalità che ci lasciano molto spesso perplessi.

Tra il 30 e il 31 luglio hanno avvallato l'affitto di primo ramo d'azienda comunicando con lavoratrici e lavoratori solo a cose fatte e nel momento in cui l'azienda poneva a questi ultimi, nell'arco di meno di 24 ore, un aut aut "dentro o fuori"; poi, la scorsa settimana, scoraggiavano i propri scritti a partecipare alle mobilitazioni messe in atto per rivendicare chiarezza e pagamento degli stipendi e quattordicesima, salvo poi rivendicare il risultato ottenuto con le mobilitazioni e addirittura attaccandole con gran profusione di comunicati.

Nonostante questo, data la dimensione della crisi aziendale riteniamo corretta la richiesta, promossa dagli stessi sindacati confederali, di convocazione di un Tavolo di Salvaguardia occupazionale presso la Regione Emilia Romagna, fissato per stamattina alla presenza dell'Assessore allo sviluppo economico Colla, del Comune di Parma e della LegaCoop.

Ciò che invece riteniamo assurdo è che, alla segnalazione da parte dell'ADL Cobas di poter partecipare in quanto O.S. ampiamente rappresentativa nel gruppo Taddei, la Regione abbia fissato un incontro separato per il pomeriggio di oggi, alla presenza del solo Assessorato al lavoro e delle Cooperative, giustificandosi con il fatto che l'incontro "principale" era stato richiesto all'interno dell'ambito del Patto per il Lavoro.

Questo episodio che riteniamo doveroso denunciare è insieme grave e significativo: grave perché di fatto esclude centinaia di lavoratori e lavoratrici da un ambito di discussione molto importante per il proprio destino lavorativo, i quali vedono mortificato il proprio diritto costituzionale ad essere rappresentati da chi hanno liberamente scelto; e significativo perché conferma l'impostazione neocorporativa delle relazioni sindacali in Regione, di cui il Patto per il Lavoro è un dispositivo, riaffermato con forza a partire dall'impostazione a crisi pandemica negli scorsi mesi.

Come verificato da Marzo in poi, in occasione di tutte le mobilitazioni e richieste di confronto per i settori maggiormente colpiti dagli effetti dell'emergenza sanitaria con la Regione che ha ignorato le istanze di chi si affida a sindacati confederali e crede in percorsi autorganizzati e di sindacalismo reale. La Regione dovrebbe essere un organo istituzionale di rappresentanza e tutela per tutte e tutti i cittadini, che non marginalizza soggetti sindacali realmente attivi tra le compagini lavorative favorendo invece un canale preferenziale con alcuni soggetti, non basato sul reale principio della rappresentatività e della democrazia sindacale ma sul mantenimento di aprioristiche posizioni di privilegio. Ne vale della tenuta democratica e della stessa possibilità di accogliere le necessità e i bisogni di tante lavoratrici e tanti lavoratori, soprattutto in questa fase storica.

Non è la prima volta che affrontiamo situazioni come quella del gruppo Taddei, frutto amaro del sistema degli appalti nella logistica, dove a causa di appalti al ribasso o per errori di investimento dei dirigenti delle cooperative (e spesso avvallati dai sindacati confederali) vi è una riduzione dei salari rispetto i CCNL di riferimento con il ricatto di chiusura delle stesse Cooperative e la conseguente perdita di tutti i posti di lavoro. Come Organizzazione Sindacale pensiamo sia il momento di cambiare questo sistema degli appalti che troppo spesso tramite le cooperative fa impresa scaricando la totalità dei rischi sui lavoratori.

Oggi saremo quindi a questo tavolo con Cooperative e Regione, per ribadire ancora una volta che non possono esistere lavoratori di serie A e di serie B, e che accetteremo una via d'uscita da questa crisi aziendale solo con maggiori diritti e tutele.Inoltre ribadiremo che è inaccettabile il doppio canale istituzionale scelto da Regione Emilia-Romagna a danno di tanti lavoratori e lavoratrici che da anni si organizzano con ADL Cobas conquistando diritti e dignità sul lavoro".