Talignano: l'esondazione del torrente Scodogna

Il torrente Scodogna a Talignano, frazione del comune di Sala Baganza, è esondato in seguito alle piogge torrenziali che si sono abbattute in zona tra le giornate di lunedì 20 e martedì 21 maggio. La fuoriuscita del torrente ha provocato diversi danni alle abitazioni: in alcune case è entrata l'acqua, in altre i cortili sono stati invasi dal fango. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale che hanno lavorato con le pompe idrovore per gestire la situazione e contenere gli allagamenti. Il 20 maggio si è abbattuta una bomba d'acqua (VIDEO) tra Talignano e Cafragna.