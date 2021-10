Caos per i tamponi in farmacia: interviene la polizia

Caos nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 18 ottobre, nel piazzale della farmacia Costa di Parma, all'arco di San Lazzaro. Ci sono stati momenti di tensione dopo che le tante persone in coda per il tampone hanno capito che non avrebbero potuto farlo, visto che la farmacia stava per chiudre. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia, che è riuscita a far calmare gli animi, che si erano surriscaldati.

Con l'entrata in vigore, a partire da venerdì 15 ottobre, dell'obbligatorietà del Green pass infatti per poter accedere al posto di lavoro sono tantissimi i parmigiani - che non hanno ancora ottenuto il certificato verde - che ogni due giorni si mettono in coda nelle farmacie della città per effettuare i tamponi, necessari per poter accedere al lavoro nelle 48 ore successive.