«Tamponi gratuiti per studenti stranieri vaccinati all’estero? Gli Italiani non sono di serie B». Così Annalisa Azzali e Annalisa Maggi, rispettivamente presidente e vicepresidente di Azione Universitaria di Parma, dopo l’annuncio dell’Ateneo cittadino della possibilità, per gli studenti vaccinati all’estero con vaccini non riconosciuti in Italia, di effettuare gratuitamente il tampone in farmacia per accedere alle strutture universitarie. «A settembre Azione Universitaria aveva inviato una richiesta analoga a tutte le Università, per garantire a tutti gli studenti universitari non vaccinati di ottenere l'accesso negli Atenei senza sostenere un costo per effettuare un tampone. Non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Sosteniamo che sia necessario che tutti gli studenti abbiano pari diritti: cosa dobbiamo rispondere a tutti coloro che si domandano "Perché loro si è io no?"».