Tangenziale di Fidenza: senso unico alternato con semaforo di notte

La Provincia di Parma – Servizio Viabilità comunica che verrà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo in orario notturno sul ponte che sovrappassa la rete ferroviaria RFI, sulla Strada provinciale n. 12 “di Soragna”, nel tratto della tangenziale di Fidenza.



La misura scatterà dal 7 all’11 novembre e dal 14 al 19 novembre 2022, dalle ore 22 alle ore 6, e comunque sino al termine dei lavori.



Il provvedimento si è reso necessario per consentire i lavori di manutenzione straordinaria al sovrappasso ferroviario RFI della linea ferroviaria Bologna - Piacenza (tra Castelguelfo – Fidenza), di cui è stata incaricata la Ditta D’Addetta Srl di Berceto, nell’ambito del piano di monitoraggio dei ponti e dei manufatti presenti lungo le strade provinciali avviato dal Servizio Viabilità della Provincia di Parma.



Per ridurre al minimo l’impatto dell’esecuzione dei lavori nei confronti del traffico lungo la Strada Provinciale – tratto della tangenziale di Fidenza, si è optato per fare eseguire i lavori in orario notturno, escludendo i fine settimana.